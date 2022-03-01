Токио, 2 марта, 2022, 01:53 — ИА Регнум. Хидео Кодзима рассказал о скрытых отсылках, которые геймеры могут видеть в первой кат-сцене (ролик на основе игрового «движка») Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Публикации японский геймдизайнер разместил 1 марта на своей twitter-странице.

Georges Seguin Хидео Кодзима

По сюжету пятой части игры серии, после событий Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, главный герой оказывается на больничной койке. Как рассказал Кодизма, в первой сцене The Phantom Pain присутствуют элементы, которые пытаются «обмануть» игрока, и в которых содержатся намёки на реальные исторические события.

Например, на стене больничной палаты якобы висит карта Северной Америки, в действительности же это карта Кипра, расположенный рядом с ней британский флаг также пытается запутать геймеров. Разработчик добавил, что зелёные рубашки и галстуки врачей являются отсылкой к «Зелёной линии» Кипра.

Для справки: «Зелёная линия» на Кипре — это буферная зона ООН, которая делит остров на южную (греческую) и северную (турецкую) части, охраняемая контингентом миротворческих сил ООН. Она появилась в 1974 году, после турецкого вторжения на Кипр, в результате которого Турция оккупировала 37% острова.