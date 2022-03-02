Киев, , 01:49 — REGNUM Украина намерена запретить вход в территориальные воды и порты страны судов под флагом России, сообщает пресс-служба украинского министерства инфраструктуры.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Готовится распорядительный документ, касающийся запрета плавания в территориальном море Украины, а также захода в морские порты Украины», — говорится в сообщении.

В ведомстве указывают, что запрет затронет все суда под российским флагом, зарегистрированные на территории России, а также суда, конечными бенефициарами которых являются российские граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь украинского «Совета национальной безопасности и обороны» Алексей Данилов заявил, что Киев может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии. При этом 1 марта белорусский президент Александр Лукашенко подчеркивал, что белорусские военнослужащие не принимают участие в российской операции по денацификации и демилитаризации Украины.