Мехико, 2 марта, 2022, 01:33 — ИА Регнум. На тихоокеанском побережье мексиканского штата Оахака, расположенного на юге страны, 1 марта произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом Национальная сейсмологическая служба Мексики сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Экспоконтент» Мексика

По её данным, эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от муниципалитета Сан-Педро-Почутла (около 39 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 41 километр. Отмечается, что колебания почвы ощутили жители столичного Мехико, штатов Веракрус и Пуэбла.

По заявлению администрации Мехико, информации о разрушениях в столице в результате подземных толчков не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, вблизи побережья индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара произошло землетрясение магнитудой 4,6.