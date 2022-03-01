Бухарест, 2 марта, 2022, 01:31 — ИА Регнум. Французский батальон в составе 235 военных с боевой техникой прибыл на базу ВВС Михаил Когэлничану в уезде Констанца на юго-востоке Румынии. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба минобороны Румынии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Батальон представляет собой первое сухопутное подразделение Сил реагирования НАТО. Военнослужащие были дислоцированы в Румынии согласно решению Североатлантического совета от 25 февраля.

Предполагается, что к румынским военным присоединятся 500 французских и 300 бельгийских военнослужащих, входящих в состав сил реагирования НАТО. Решение было приято в рамках мер по укреплению восточного фланга НАТО.

Кроме того, ВВС Италии направили в Румынию четыре истребителя Eurofighter Typhoon. В итоге в настоящее время на авиабазе в Констанце находятся восемь истребителей, прибывших из Италии. Итальянский отряд вместе с военными румынских, германских и американских ВВС осуществляет патрулирование в регионе Чёрного моря под командованием НАТО.

Также в Румынии дислоцируется отряд военнослужащих из Германии, в который вошли около 75 военных — лётчики и технический персонал с шестью истребителями Eurofighter Typhoon.

Ожидается, что на авиабазу Михаил Когэлничану 3 марта прибудут командующие ВВС Германии, Италии и Румынии, они будут присутствовать на показательных учениях лётчиков трёх стран.