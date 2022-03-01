Вашингтон, 2 марта, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Американский автомобильный концерн Ford приостанавливает деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта компания сообщила на своем сайте.

(сс) Mike Mozart Ford

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Работа организации прекращена «до дальнейшего уведомления». Партнеры Ford по совместному предприятию в России уже получили соответствующее уведомление.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля телеканал Fox Business передал о том, что американская компания General Motors (GM) решила приостановить на неопределенный срок поставки своих автомобилей в Россию.