Оттава, , 01:20 — REGNUM Власти Канады подготовили новый пакет антироссийских санкций и объявят об этом в ближайшие дни, заявила глава канадского минфина Христя Фриланд в ходе брифинга.

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«Я хочу уверить всех канадцев, и я хочу уверить Россию, что мы готовим дополнительные меры, и мы объявим о них в ближайшие дни», — заявила она.

При этом пока конкретное содержание санкций не раскрывается. Фриланд не исключила, что ограничения будут введены против активов российских олигархов в Канаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада объявила о планах запретить российским кораблям заходить в свои порты и внутренние воды. Предполагается, что этот запрет вступит в силу в течение недели.

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