Лима, 2 марта, 2022, 02:52 — ИА Регнум. В министерстве окружающей среды Перу 1 марта сообщили о том, что совместное предложение Перу и Руанды об утверждении проекта резолюции, которая позволит начать переговоры об обязательном глобальном соглашении о пластиковом загрязнении, было одобрено на пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде.

Антон Афанасьев Отсортированный пластик

«Мы ценим полученную поддержку. Мы будем продвигать новое соглашение, которое предотвращает и сокращает загрязнение пластиком, продвигает экономику замкнутого цикла, охватывает полный жизненный цикл пластика и снижает неформальность в этой сфере», — заявил заместитель министра по управлению окружающей средой Мариано Кастро.

» Достигнутый консенсус будет стимулировать глобальные и национальные действия по борьбе с пластиковым загрязнением, которое влияет на экосистемы, дикую природу, здоровье человека, продовольственную безопасность и экономическое развитие», — сказал он.

Кастро добавил, что из-за значительного негативного воздействия, вызванного этим загрязнением, в Перу действует специальное законодательство, регулирующее использование одноразового пластика. В различных секторах перуанской экономики продолжается переход к экономике замкнутого цикла.

Политик поблагодарил участников ассамблеи за демонстрацию солидарности с Перу перед лицом экологической и социальной катастрофы, которая произошла в Перу после разлива более 11 000 баррелей нефти Repsol 15 января.