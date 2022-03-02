Лима, , 07:56 — REGNUM Депутат Конгресса Перу и министр труда Перу Бетси Чавес Чино 1 марта представила законопроект, запрещающий лицам, осужденным, в первую очередь, за преступления, связанные с насилием в отношении женщин и членов семьи, занимать высшие государственные посты.

Семья Цитата из к/ф «Довлатов». Реж. Алексей Герман мл. 2018. Россия, Польша, Сербия

Как сообщает перуанское новостное агентство Andina, к высшим государственным должностным лицам относятся министры и заместители государственных министров, премьер-министры, генеральные секретари и советники министерств и заместители министерств, генеральный прокурор государства, члены пленарного заседания ЦИК, президент, главы правительственных агентств и некоторых госкорпораций, омбудсмен и т.п.

Законопроект вносит изменения в статью о предотвращении, наказании и искоренении насилия в отношении женщин и членов семейной группы. За выполнением положений законопроекта должны следить судебная власть, министерство юстиции, национальная полиция Перу и министерство по делам женщин и социального развития через свои подразделения, для чего они должны использовать имеющиеся в их распоряжении государственные механизмы.

Ранее премьер-министр Эктор Валер Пинто Перу ушел в отставку спустя четыре дня работы из-за всплывшего семейного скандала.

Читайте ранее в этом сюжете: Мирзиёев: Мы должны создать достойные условия жизни для женщин