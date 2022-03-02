Монтевидео, 2 марта 2022, 01:05 — REGNUM Национальное управление телекоммуникаций Уругвая (ANTEL), обладающее в стране монополией на кабельное подключение к интернету, остановило трансляцию российского телеканала RT на стриминговом сервисе Vera TV. Об этом руководитель ведомства Габриэль Гурмендес 1 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, власти Уругвая считают RT каналом, который Россия использует для пропаганды и оправдания своего военного вторжения на Украину.
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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший спутниковый провайдер в США DirecTV планирует исключить российский канал RT из своей программы на фоне ситуации на Украине.
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