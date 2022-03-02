Монтевидео, , 01:05 — REGNUM Национальное управление телекоммуникаций Уругвая (ANTEL), обладающее в стране монополией на кабельное подключение к интернету, остановило трансляцию российского телеканала RT на стриминговом сервисе Vera TV. Об этом руководитель ведомства Габриэль Гурмендес 1 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Передвижная телестанция RT Jürg Vollmer

Габриэль Гурмендес «Мы только что дали указание немедленно прекратить трансляцию российского канала RT на Vera TV».

По его словам, власти Уругвая считают RT каналом, который Россия использует для пропаганды и оправдания своего военного вторжения на Украину.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший спутниковый провайдер в США DirecTV планирует исключить российский канал RT из своей программы на фоне ситуации на Украине.

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