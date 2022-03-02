Нью-Йорк, США, , 02:14 — REGNUM Постоянный представитель Парагвая при Организации Объединенных Наций (ООН) Хулио Арриола 1 марта повторил призыв к прекращению огня на Украине во время экстренной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Он также присоединился к призыву к России и Украине о содействии оказанию гуманитарной помощи, особенно женщинам и детям.

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Посол выразил необходимость немедленного прекращения огня для того, чтобы переговоры между сторонами продолжались без каких-либо условий.

Кроме того, дипломат заявил, единственным способом преодоления текущего кризиса станет возобновление переговорных процессов на конструктивной и гибкой основе, с соблюдением международных механизмов и норма международного права, принципов Устава Организации Объединенных Наций, резолюции 2202 (2015).

Дипломат также призвал к уважению суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств.

Парагвай осудил «нападение на украинский народ» и назвал действия России соответствующими данному в Римском статуте определению агрессии.

Политик также заявил, что нет никакого оправдания применению ядерного оружия, даже в качестве средства устрашения, и призвал государства, обладающие ядерным оружием, выполнять свои обязательства по Договору о нераспространении.

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