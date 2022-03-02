Лестер, Великобритания, , 00:53 — REGNUM 1 марта в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил «Лестер Сити» со счетом 0:2.

Форвард «Лестера» Джейми Варди Pioeb

Забитыми мячами в составе «лис» отметились Джеймс Мэддисон (82'Джейми Варди) и Джейми Варди (90' Харви Барнс). Желтые карточки получили Ваут Вегорст (57') и Кирнан Дьюсбери-Холл (90+2').

Составы команд:

«Бернли»: Поуп, Тейлор, Тарковски, Ми (Коллинс, 40'), Робертс, Броунхилл, Макнил, Леннон, Вествуд (Барнс, 88'), Вегорст, Корне (Родригес, 71').

«Лестер Сити»: Шмейхель, Сеюнджю, Даниэль, Перейра (Лукман, 46'), Томас, Дьюсбери-Холл, Ндиди, Тилеманс (Мэддисон, 72'), Барнс, Олбрайтон, Дака (Варди, 72').

«Лестер Сити», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 30 очков, поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 21-м очком остался на восемнадцатой позиции в зоне вылета.