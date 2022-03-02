Лондон, , 00:52 — REGNUM Власти Великобритании начали в экстренном порядке рассматривать возможность постепенного отказа от поставок газа из России, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их данным, еще в конце февраля британский министр по делам бизнеса Квази Квартенг обсуждал этот вопрос с руководителями крупных энергетических компаний. Газета указывает, что на российский газ в энергетическом секторе Великобритании приходится около 5−6% от всего объема потребления.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе пресс-конференции в Польше заявил, что Европе необходимо отказаться от поставок газа и нефти из России. Он добавил, что западные страны намеренны ввести еще больше санкций против России из-за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.