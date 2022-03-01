Неаполь, Италия, 2 марта, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Неаполитанский «Морской госпиталь», в 2020—2021 году принимавший только пациентов с коронавирусом, вновь открыт, передают местные СМИ во вторник, 1 марта.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В нем предполагается разместить некоторых из уже начавших прибывать в страну граждан Украины.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан (официально — до 16 тысяч человек).