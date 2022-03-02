Лос-Анджелес, США, , 00:51 — REGNUM Ариана ДеБос может присоединиться к проекту фильма Sony Pictures «Крейвен-охотник», главную роль в котором исполнит Аарон Тейлор-Джонсон. Об этом 1 марта сообщил портал The Wrap.

Герои Marvel nolen

Источник издания, обладающий информацией о проекте, утверждает, что ДеБос сыграет Калипсо — жрицу вуду гаитянского происхождения, которая может контролировать сознание других, а также воскрешать людей из мёртвых. Актриса исполнила роль Аниты в картине Стивена Спилберга «Вестсайдская история», за эту актёрскую работу она была удостоена премии Гильдии киноактёров США в категории «Лучшая роль второго плана».

Для справки: пока Sony не назвала сроки премьеры кинокомикса «Крейвен-охотник». В качестве режиссёра проекта выступит Джей Си Чендор, снявший картины «Предел риска», «Самый жестокий год и «Тройная Граница». Ранее СМИ сообщили, что Аарон Тейлор-Джонсон подписал контракт на съёмки в нескольких картинах кинокомпании.

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