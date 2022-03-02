Рим, , 00:46 — REGNUM Ситуация вокруг Украины может привести к росту расходов граждан Италии на энергоносители еще более чем на треть, с таким прогнозом выступили во вторник, 1 марта, эксперты национальной бизнес-ассоциации Confindustria.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общий объём средств, который потратят граждане, может вырасти с 37 до 51 млрд евро, то есть на каждого жителя страны — более 800 евро в год, полагают эксперты.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса. Доля российского в общем объеме газа, используемого в Италии, в настоящее время составляет более 40%.