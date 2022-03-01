Гватемала, 2 марта, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Гватемальское новостное агентство Prensa Libre 1 марта опубликовало материал, посвященный проблеме недоедания в стране. В январе текущего там выявили две тысячи 756 детей в возрасте до пяти лет с острым недоеданием, при этом в стране обостряется проблема продовольственной безопасности.

Theeconomiccollapseblog.org Борьба с голодом

По данным Национальной информационной системы продовольственной безопасности и питания Гватемала число выявленных случаев острого недоедания у детей увеличилось на 5,4% по сравнению с 2021 годом.

В 2021 году от истощения в стране скончался 61 младенец. Еще 97 случаев находятся в стадии расследования.

Журналисты отмечают сокращение бюджета программ по борьбе с голодом и снижение числа детей, проходящих проверку на предмет соответствия веса здоровым показателям.

По данным Информационной сети по продовольственной безопасности Гватемалы, в настоящее время 2,5 миллиона человек в Гватемале находятся в состоянии кризиса или чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием продовольственной безопасности. Их рацион недостаточно разнообразен и состоит из кукурузы и бобовых.

Голоду способствовали ураганы Эта и Йота, которые нанесли ущерб урожаю и вызвали эрозию плодородной почвы.

В довершение к вышесказанному, текущий украинский кризис привел к повышению цен на продукты питания в мире и в Гватемале.