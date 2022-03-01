Кальяри, Италия, 2 марта, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Власти сардинского городка Арцакена не стали лишать предпринимателя Алишера Усманова звания почетного гражданина, передают местные СМИ во вторник, 1 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Мэр города Роберто Раньеда заявил, что в любом конфликте, включая этот, следует искать «путь диалога и мира».

При этом он отметил, что власти города «осуждают любые формы насилия» и «выражают солидарность с жителями Украины».