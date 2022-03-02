Анкара, , 00:35 — REGNUM Статью 19 Конвенции Монтрё, регламентирующую проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы намерена применить Турция и официально проинформировала об этом Россию и Украину. Об этом 1 марта заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk.

Проливы Босфор и Дарданеллы (обозначены красным и жёлтым цветом соответственно) Interiot

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Как пояснил Чавушоглу, правительство Турции приняло решение, что сейчас идёт война, и страны-участницы Россия и Украина получили официальное оповещение о применении 19-й статьи Конвенции Монтрё.

Глава МИД Турции утверждает, что российские представители в последний раз говорили об отправке 27−28 февраля четырёх кораблей в Чёрное море. Три судна не были зарегистрированы на базах в Чёрном море и Турция попросила Россию не отправлять эти корабли через проливы.

Как отметил Чавушоглу, Турция «в дружеской манере» попросила Россию отменить отправку кораблей через проливы. По утверждению главы МИД Турции, Москва согласилась.

Напомним, Конвенция Монтрё закрепляет суверенитет Турции над проливами. В военное время Турция получает дополнительные полномочия в отношении регулирования прохода военных кораблей через проливы и в ряде обстоятельств может наложить запрет для какой-либо страны пользоваться проливами, если сочтёт, что это нарушит безопасность в регионе.

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