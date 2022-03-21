Рим, 2 марта, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Личной экономической ситуацией довольны 22% граждан Италии, частично довольны — 43%, недовольны — 35%, таковы итоги опроса Eumetra, опубликованные во вторник, 1 марта.

Италия

56% жителей страны ждут в обозримом будущем ухудшения ситуации. Среди тех, кто недоволен нынешним положением, таковых 78%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. В 2021 году восстановительный рост ВВП составил 6,6%, госдолг снизился до 150,4% ВВП.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт·ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 годах власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.