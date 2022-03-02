Сочи, Краснодарский край, , 00:19 — REGNUM Сегодня, 2 марта, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 1/8 финала Кубка России сезона 2021/22 «Сочи» — ЦСКА (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

В последний раз «Сочи» и ЦСКА играли между собой 6 ноября 2021 года в матче 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Тот матч завершился со счетом 4:1, а 24-летний колумбийский центрфорвард хозяев Матео Кассьерра отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент ЦСКА с десятью победами и 33-мя набранными очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Сочи», набрав 34 очка, идет одной строчкой выше.