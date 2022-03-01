Белград, 2 марта, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Сербия продолжит вести такую внешнюю политику, которая обеспечит ей защиту собственных интересов в соответствии с международным правом, несмотря на давление, которое будет на неё оказано. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 1 марта.

Novreg.ru Анна Брнабич

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По словам Брнабич, Сербия уважает территориальную целостность Украины, равно как и требует, чтобы другие уважали территориальную целостность Сербии, но Белград не будет вводить санкции против России, так как это противоречит его насущным интересам.

Премьер-министр добавила, что Сербия будет защищать эту позицию и перед СБ ООН.

«Трудные времена перед нами, но для нас самое главное сохранить мир, стабильность и безопасность, чтобы обеспечить условия для процветания», — рассказала Брнабич в эфире телеканала «Прва».

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о давлении, с которым сталкивается его страна из-за нежелания присоединяться к антироссийским санкциям.