Скопье, , 01:27 — REGNUM Председатель Народного банка Северной Македонии Ана Митреска 1 марта в эфире телепередачи «Top Tema» заявила, что курс денара устойчив, и что валютные резервы страны позволяют и далее обеспечивать стабильный курс к евро.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Митрески, резервы Народного Банка страны составляют 3,4 миллиарда евро и превышают допандемийный уровень. Экономист отметила, что стабильность македонской валюты также отмечается в отчете Международного валютного фонда.

Напомним, на фоне украинского кризиса произошел обвал рубля и украинской гривны.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Народного банка Северной Македонии: курс денара к евро стабилен