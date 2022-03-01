Манчестер, Великобритания, 2 марта, 2022, 00:08 — ИА Регнум. 1 марта в Петерборо на стадионе «Лондон Роуд» «Петерборо Юнайтед» в матче пятого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 уступил «Манчестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Clément Bucco-Lechat Рияд Марез

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Рияд Марез (60' Филип Фоден) и Джек Грилиш (67' Филип Фоден). Желтые карточки получили Натан Аке (17'), Самуэл Смодикс (70') и Фернандиньо (70'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.

Статистика матча («Петерборо Юнайтед"/ «Манчестер Сити»)

Удары 5/23

Удары в створ 3/5

Владение 23%/77%

Угловые 1/14

Нарушения 8/7

Составы команд:

«Петерборо Юнайтед»: Бенда, Эдвардс, Кент, Найт, Грант, Уорд (Мумба, 79'), Фюш, Коулсон (Барроус, 79'), Смодикс (Браун, 71'), Поку (Мариотт, 71'), Джейд-Джонс (Кларк-Харрис, 71').

«Манчестер Сити»: Мораеш, Диаш (Стоунс, 46'), Аке (Ляпорт, 46'), Зинченко, Гюндоган, Канселу, Фернандиньо, Фоден, Грилиш, Марез, Жезус.