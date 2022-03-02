Екатеринбург, , 00:02 — REGNUM 35-летний украинский фланговый атакующий защитник «Урала» Денис Кулаков в ближайшее время покинет клуб. Об этом 1 марта сообщил президент клуба Григорий Иванов.

Денис Кулаков Алексей Колчин © ИА REGNUM

«У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы», — сказал президент клуба из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что «Урал» также покинул 36-летний голкипер Ярослав Годзюр, выступавший за «Урал» с 1 июля 2017 года после перехода из грозненского «Ахмата» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Денис Кулаков принял участие в восемнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами в матче с «Ростовом» (4:1).