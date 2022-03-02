Москва, , 00:00 — REGNUM Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства расследовать последние украинские обстрелы мирных жителей Донецка, в результате которых были убиты два человека и ранен ребенок, сообщает 1 марта пресс-служба СК РФ.

Памятник детям Донбасса © Миссия «Сути времени» в ДНР

Напомним, градоначальник Донецка Алексей Кулемзин сообщил о применении украинскими террористами реактивных систем залпового огня (РСЗО), от которых на улицах города погибли двое взрослых и ранен девятилетний ребенок.

«А. И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата зафиксировать и расследовать эти факты в рамках уголовного дела, напомнив о необходимости взаимодействия с правоохранительными органами ДНР и ЛНР в области оперативного обмена информацией о совершенных со стороны ВСУ преступлениях», — сообщает пресс-служба СК РФ.

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