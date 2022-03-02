Никшич, Черногория, 2 марта 2022, 02:04 — REGNUM Около ста черногорских сербов 1 марта провели акцию в поддержку Владимира Путина и специальной операции российских вооруженных сил на Украине напротив православной церкви в городе Никшич.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, лидер митинга Весель Джокович назвал Путина «хранителем православия» и выразил надежду, что он вернет Косово сербам.
Протестующие держали в руках российские флаги и плакаты с надписью «Сербы в Черногории — это русские на Украине», а также скандировали «Россия» и «Донбасс».
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