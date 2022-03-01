Никшич, Черногория, 2 марта, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Около ста черногорских сербов 1 марта провели акцию в поддержку Владимира Путина и специальной операции российских вооруженных сил на Украине напротив православной церкви в городе Никшич.

Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001 Хранители кольца

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, лидер митинга Весель Джокович назвал Путина «хранителем православия» и выразил надежду, что он вернет Косово сербам.

Протестующие держали в руках российские флаги и плакаты с надписью «Сербы в Черногории — это русские на Украине», а также скандировали «Россия» и «Донбасс».