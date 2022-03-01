Москва, , 23:55 — REGNUM Агент 42-летнего сербского специалиста Марко Николича Деян Йоксимович заявил, что его клиент не вернется на пост главного тренера московского «Локомотива».

Марко Николич Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Нет, вероятности, что Марко Николич вернется в «Локомотив», нет», — цитирует Деяна Йоксимовича издание Sport24.

Сегодня, 1 марта, 52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «железнодорожников» из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте «Локомотива».

После восемнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив», одержав семь побед и набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.