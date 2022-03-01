Москва, 1 марта, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Агент 42-летнего сербского специалиста Марко Николича Деян Йоксимович заявил, что его клиент не вернется на пост главного тренера московского «Локомотива».

Алексей Колчин ИА REGNUM Марко Николич

«Нет, вероятности, что Марко Николич вернется в «Локомотив», нет», — цитирует Деяна Йоксимовича издание Sport24.

Сегодня, 1 марта, 52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «железнодорожников» из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили на официальном сайте «Локомотива».

После восемнадцати сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив», одержав семь побед и набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.