Подгорица, 1 марта, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в эфире черногорского телевидения, что экономические санкции Европейского союза против России не повлияют на финансовую систему Черногории.

Флаг Черногории

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«Санкции не затронут финансовую систему Черногории», — сказал Радулович, добавив, что пострадали российские банки, не имеющие филиалов в Черногории.

Он добавил, что экономический пакет санкций коснулся и военной промышленности.

«Кроме того, на нашем рынке нет дефицита товаров, которые поступают из России», — добавил Радулович.

Радулович считает, что эти экономические меры направлены не против простых граждан, а против политиков.

Комментируя запрет на импорт из России, Радулович сообщил, что в 2021 году объем внешней торговли с Россией составлял 10 млн евро.

Радулович отмечает, что туризм является основной составляющей сотрудничества между Черногорией и Россией. Однако с начала пандемии эта область тоже находится в упадке из-за отсутствия прямого авиасообщения.