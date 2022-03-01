Флоренция, Италия, , 23:50 — REGNUM 30-летний российский центрфорвард Александр Кокорин, выступающий за «Фиорентину», может сыграть в завтрашнем матче с туринским «Ювентусом». Об этом 1 марта сообщил пресс-атташе «фиалок» Лука Ди Франческо.

Александр Кокорин Fc-zenit.ru

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в шести матчах за клуб из Флоренции во всех турнирах, проведя на поле суммарно 121 минуту. Российский футболист выступает за «Фиорентину» с 27 января 2021 года после перехода из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

«Фиорентина» сыграет с «Ювентусом» завтра, 2 марта. Матч полуфинала Кубка Италии пройдет во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», а стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.