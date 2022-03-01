Подгорица, 1 марта, 2022, 23:48 — ИА Регнум. В связи с большим количеством обращений граждан Черногории в посольство Черногории в Москве, министерство иностранных дел, министерство капитальных вложений и национальная авиакомпания Air Montenegro в ближайшее время планирует организовать гуманитарный рейс в Российскую Федерацию, сообщает RTCG.

Аэропорт Черногории

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МИД просит всех заинтересованных граждан обращаться в наше дипломатическое представительство Черногории в Москве по телефонам +7 499 230 18 76 и +7 499 230 18 65, либо по электронной почте: russianfederation@mfa.gov.me».

Добавляется, что подробности МИД сообщит общественности после общения с российской стороной.

Напомним, что прямого сообщения между странами нет с марта 2020 года.