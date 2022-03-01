Западные санкции против президента России не дадут им эффекта — Чижов
Москва, 1 марта, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Санкции, введённые Евросоюзом против президента России Владимира Путина, являются беспрецедентными, нелогичными, но не дадут ожидаемого эффекта, заявил 1 марта постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала RT.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Джо Байден. Санкции
По его словам, это символические санкции.
«Это беспрецедентно, а также нелогично и трудно объяснить. Если цель этих санкций — повлиять на российскую государственную политику и интересы президента России, то это нелогично. Эти цели не будут достигнуты подобными символическими санкциями», — сказал Чижов.
Напомним, новая волна антироссийских санкций была введена ЕС и США на фоне специальной военной операции на Украине, начатой Россией 24 февраля для денацификации этой страны.