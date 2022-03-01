Рим, , 23:48 — REGNUM Граждане Италии, которые в настоящее время находятся в Киеве, должны покинуть город немедленно, с таким призывом вновь выступили во вторник, 1 марта, в МИД Италии.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

На этот раз в ведомстве подчеркнули, что следует использовать любые возможности уехать, включая поезда, но только в то время, когда в городе нет комендантского часа.

Граждан призвали быть «максимально осторожными».