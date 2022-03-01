Нью-Йорк, США, , 23:46 — REGNUM Американский музыкант Бартис Стрэндж представил свой новый сингл Heavy Heart, который вышел одновременно с новостью о его подписании контракта с лейблом 4AD. Рассказал портал NME 1 марта.

Музыка

Heavy Heart — первый сингл Бартиса Стрэнджа с момента его вступления в лайн-ап лейбла 4AD. Новый сингл сопровождается видеоклипом, снятым Марисой Дабис.

Новый сингл последовал за кавером Бартиса Стрэнджа на песню TV on the Radio Province с Эриком Сликом и Ohmme, который был выпущен в сентябре прошлого года в рамках серии синглов Psychic Hotline от Sylvan Esso.

Читайте ранее в этом сюжете: Yungblud отменил свои майские концерты в России