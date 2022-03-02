Москва, , 14:56 — REGNUM Баку может осуществить через пока действующие украинские черноморские порты поставки нефти Киеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Азербайджан действительно мог обещать Украине поставить ей партию нефтепродуктов. Россия ведь не накладывала никаких ограничений для поставок третьими странами нефти для Украины. Тем более, что сами украинцы постоянно получали нефть из России и Белоруссии. Поэтому никаких формальных и официальных запретов на подобные поставки с нашей стороны не было. Другое дело — вопрос чисто технический, сама доставка этих нефтепродуктов. Она может осуществляться через порты Одессы и Николаева, хотя в отношении Николаева и могут быть какие-то ограничения. А Одесса пока не блокировалась и не окружалась», — сказал эксперт.

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Азербайджан готов оказать существенную помощь Украине, поставив ей значительные партии нефтепродуктов.