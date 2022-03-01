Лондон, 1 марта, 2022, 23:37 — ИА Регнум. 25-летний скоростной форвард лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер, как утверждает издание Sky Sports, может вернуться в немецкую Бундеслигу.

Granada Тимо Вернер

По информации источника, на Тимо Вернер претендует дортмундская «Боруссия». Однако препятствием на пути трансфера немца в дортмундский клуб может стать зарплата Вернера, которую футболист получает в «Челси». По соглашению с «пенсионерами», рассчитанному до 30 июня 2025 года, центрфорварда получает около 16 миллионов евро в год.

Тимо Вернер перешел в «Челси» 1 июля 2020 года из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает немецкого нападающего в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Тимо Вернер принял участие в 21-м матче за «Челси» во всех турнирах, в котором отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.