Рим, 1 марта, 2022, 23:34 — ИА Регнум. В феврале 2022 года уровень годовой инфляции в Италии составил 5,7%, сообщили в национальной службе статистики во вторник, 1 марта.

Kārlis Dambrāns Евро

Это самый высокий показатель с ноября 1995 года. Месяцем ранее уровень годовой инфляции составлял 4,8%.

Основной «вклад» в инфляцию внес рост цен на энергоносители — на 45,9% в сравнении с показателем годичной давности.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.