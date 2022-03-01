Супермаркеты стали причиной роста цен в Армении: Грант Багратян
Армения, 14 января, 2011, 17:03 — ИА Регнум. В Армении появился новый фактор роста цен - супермаркеты. Об этом заявил 14 января на пресс-конференци представитель оппозиционного Армянского национального конгресса, экс-премьер Армении
До появления супермаркетов в Армении активно действовали примерно 15 тысяч мелких магазинов, которые, по мнению бывшего премьера, вели более гибкую ценовую политику.
Для Армении Багратян характерным считает то, что рост цен на международном рынке непременно отражается на ценах на внутреннем рынке, а при снижении их за рубежом, цены в республике не меняются. "Как только поднялась цена пшеницы на международном рынке, цены на хлеб в Армении подскочили. Пиком этого стал 2009 год, когда за тонну платили $500. Однако никто кажется не заметил, что цены затем снизились до $100-150", - отметил он.