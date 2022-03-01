Армения, 14 января, 2011, 17:03 — ИА Регнум. В Армении появился новый фактор роста цен - супермаркеты. Об этом заявил 14 января на пресс-конференци представитель оппозиционного Армянского национального конгресса, экс-премьер Армении Грант Багратян . "Вдобавок к монополизации сфер импорта и оптовой торговли, сейчас в Армении происходит монополизация рынка розничной торговли. По разным подсчетам, около 65 % розничной торговли в 2010 в Ереване было осуществлено четырьмя крупными сетями супермаркетов - "Star", "SAS", "Fresh" и "Ереван Сити"(последняя принадлежит крупному олигарху-депутату Самвелу Алексаняну, известному как "Лфик Само"), - заявил Багратян. По его словам, в отличие от небольших магазинов, супермаркеты в начальный период могут за счет своих масштабов предложить низкие цены, но потом цены непремено растут.

До появления супермаркетов в Армении активно действовали примерно 15 тысяч мелких магазинов, которые, по мнению бывшего премьера, вели более гибкую ценовую политику.

Для Армении Багратян характерным считает то, что рост цен на международном рынке непременно отражается на ценах на внутреннем рынке, а при снижении их за рубежом, цены в республике не меняются. "Как только поднялась цена пшеницы на международном рынке, цены на хлеб в Армении подскочили. Пиком этого стал 2009 год, когда за тонну платили $500. Однако никто кажется не заметил, что цены затем снизились до $100-150", - отметил он.