Манчестер, Великобритания, 1 марта, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Как утверждает издание Goal, 49-летний норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер получил от «Манчестер Юнайтед» 8,4 миллиона евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта.

Tor Atle Kleven Уле-Гуннар Сульшер

Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку 20 ноября 2021 года после поражения «красных дьяволов» со «Уотфорда» со счетом 1:4. Вместо норвежца «манкунианцев» возглавил экс-наставник московского «Локомотива» Ральф Рангник.

После 27-ми сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед», одержав тринадцать побед и набрав 47 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. 15 марта «Манчестер Юнайтед» в рамках ответного матча 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мадридское «Атлетико».