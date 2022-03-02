2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 07:41 — REGNUM Заявление официального представителя Минобороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что выход украинских силовиков к Азовскому морю в настоящее время полностью заблокирован, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 1 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Азовское море Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ну, всё, оставили нациков без купальни! Будут в собственной крови теперь купаться, подонки!» — пишет Сергей С.

Многие пользователи указывают на то, что силовые структуры Украины, судя по всему, вновь оказываются в окружении, как это уже с ними случалось на территории Донбасса, причём не раз.

«Берут нациков в кольцо. Будут сжимать, пока они как зубная паста из тюбика не вытекут. Удивительно. Бандеровцы постоянно оказываются в котле. Что ни делай — всё равно котёл. Это такой намёк на то, что их ждёт в загробной жизни», — подметил Max M.

Некоторые комментаторы отмечают, что ВСУ потеряли доступ к морю, а значит, они лишились возможности совершить отступление по воде и выйти из окружения.

ВСУ © U.S. Army Europe

«Лишили нациков последней возможности для бегства. Даже вплавь теперь сбежать не удастся. Всё, пускай вешаются, твари!» — написал Nikita L.

Часть людей считает, что Народная милиция Донецкой Народной Республики при помощи вооружённых сил России постепенно и не спеша окружают украинских силовиков, экономя свои силы, а также человеческие жизни, в том числе и среди гражданского населения.

«Долгожданный Мариуполь скоро «вернётся на Родину». Столько лет под нацистской оккупацией! Боже, даже страшно представить. Надеюсь, город останется цел, ведь там должны жить люди», — написала Валерия П.

«Блокировка бандеровских войск. Никто пока что их не выкуривает, потому что войска Россия, ДНР ЛНР прекрасно знают, к каким последствиям приведёт штурм населённых пунктов, где окопались нацисты. Харчи кончатся, может быть, тогда до населения дойдёт, что пора брать ситуацию в свои руки», — надеется Владимир Б.

Ряд пользователей указывает на то, что в данном регионе скопилось очень много откровенных нацистских украинских бандформирований, которые используют местных жителей в качестве живого щита.

«Очень хорошие новости! Ура! Этот регион очень важен для Донбасса. Но укреплён он очень сильно. В Мариуполе большое количество нациков засело, а им, как мы знаем, нечего терять. В руках ополчения их ждёт виселица. На Россию тоже надежды нет. Смертную казнь исключительно ради них могут ввести. Они заочно приговорены. Будут биться до последнего. Враг всегда очень опасен, когда он в отчаянии», — считает Volshebnik G.

Нашлись и те, кто призывают простых жителей не дать бандеровцам играться с их жизнями.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Там Народная милиция дала мирным время на выход. Если они не вышли — это их проблемы. Увы, но это реалии. Призываю местных вырвать власть у бандеровцев. Таким образом, мы сохраним огромное количество жизней, а нацистов будет ждать заслуженная кара, по закону», — предлагает Михаил С.

Напомним, 1 февраля официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что выход украинских силовиков к Азовскому морю в настоящее время полностью заблокирован.