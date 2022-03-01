Москва, 1 марта, 2022, 23:33 — ИА Регнум. Высылка с американской территории 12 российских дипломатов — сотрудников постоянного представительства РФ при ООН — это циничный шаг Вашингтона по разжиганию конфликтных отношений с Москвой. Кроме того, это нарушение обязательств Соединённых Штатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Об этом говорится в опубликованном 1 марта заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое она сделала в связи с высылкой дипломатов постпредства РФ при ООН.

Захарова «Рассматриваем высылку 12 дипломатов постоянного представительства России в Нью-Йорке как спровоцированную Вашингтоном преднамеренную и циничную эскалацию в российско-американских отношениях в нарушение обязательств США в рамках соответствующего соглашения с принимающей стороной».

Российский дипломат указала на то, что «подлые американские приемы ни для кого не новость». Американская сторона, отмечает Захарова, злоупотребляет географическим расположением штаб-квартиры ООН.

В связи с этим со стороны Москвы последует ответ, причём, возможно, асимметричный. Кроме того, российская сторона потребовала немедленного официального запуска процедуры арбитража между ООН и США в связи с грубыми нарушениями американцами Соглашения о центральных учреждениях.