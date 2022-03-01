Рим, 1 марта, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Евросоюз должен продолжать добиваться «изоляции России с помощью всё более суровых санкций», заявил во вторник, 1 марта, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Democracy International Луиджи Ди Майо

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Он сказал, что Россия якобы «бомбит мирные украинские города» и что «единственный, кто ответственен за это — Владимир Путин».

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан (не более 16 тысяч человек).