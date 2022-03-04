В Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, посвящённое выработке проекта резолюции по ситуации на Украине.

ИА REGNUM
Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022
23:23 01.03.2022

Выступает представитель Кот-д'Ивуара: «Мы обеспокоены прискорбным тупиком, в который зашла ситуация на Украине».

23:24 01.03.2022

Кот-д'Ивуар призывает к «немедленному прекращению огня».

23:25 01.03.2022

Кот-д'Ивуар: «Люди африканского происхождения, бегущие от террора на Украине, подвергаются насилию на границе».

23:28 01.03.2022

Молдавия «самым решительным образом обсуждает акт войны, развязанной Российской Федерацией против Украины».

23:29 01.03.2022

Молдавия: «Мы в ужасе от неспровоцированного применения силы против Украины, этой дружественной нам страны. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить это испытание, выпавшее на долю украинцев». Молдавия также призвала Россию вывести войска с украинской территории и «вернуться к дипломатии».

23:34 01.03.2022

Непал: «Призываем прекратить враждебные действия и насилие, призываем все стороны проявить сдержанность и деэскалировать напряжённость».

23:40 01.03.2022

Гренада тоже коснулась темы африканских граждан, которые подвергаются препонам при попытке пересечь украинскую границу.

23:43 01.03.2022

Босния и Герцеговина вспоминает «геноцид» (события в Сребренице, называемый боснийской стороной и Западом геноцидом боснийских мусульман).

23:45 01.03.2022

Босния и Герцеговина утверждает, что в нынешней ситуации «может стать опцией применение ядерного оружия».

23:50 01.03.2022

Южная Корея осуждает Россию и заявляет, что она серьёзно обеспокоена объявлением Москвы о приведении её сил сдерживания в особый режим готовности.

23:57 01.03.2022

К призывам в адрес России «вернуться к дипломатии» присоединился Тринидад и Тобаго.

00:03 02.03.2022

Венесуэла: Стремление ядерных держав дестабилизировать Россию может привести к глобальной катастрофе.

00:06 02.03.2022

Кризис на Украине был создан намеренно, чтобы дестабилизировать одну из ядерных держав (Россию) — Венесуэла.

00:07 02.03.2022

Венесуэла призывает к переговорам: России с Украиной, а также России с НАТО для определения параметров европейской безопасности.

00:12 02.03.2022

Вьетнам призывает «проявить максимальную сдержанность, немедленно прекратить огонь и начать диалог».

00:15 02.03.2022

Аргентина осуждает «вторжение на Украину» и призывает Россию прекратить «незаконное применение силы».

00:15 02.03.2022

Примерно к тому же призывает и Аргентина.

00:22 02.03.2022

Глава МИД Германии Анналена Бербок призывает проголосовать за антироссийскую резолюцию, вспоминая девочку, родившуюся на днях в киевском метро.

00:23 02.03.2022

Глава МИД Германии: «Россия перешла водораздел. Мы сталкиваемся с новой реальностью».

00:24 02.03.2022

Бербок: «Господин Лавров! Вы не можете обмануть наши народы и ваш собственный народ!»

00:26 02.03.2022

МИД Германии: «Есть слухи, что африканские граждане, бегущие с Украины, подвергается дискриминации. Но я была в Польше и выяснила, что все беженцы получают помощь вне зависимости от цвета кожи».

00:27 02.03.2022

Германия: «На кону судьба Украины, Европы и всей ООН!»

00:39 02.03.2022

Нигер, помимо призывов к миру, призывает запретить дискриминацию африканцев на Украине.

00:43 02.03.2022

Никарагуа: Мы отклоняем односторонние действия, такие как любые санкции, введённые против России. США и НАТО поставляют оружие на Украину, и это говорит о том, что они уже вовлечены в конфликт, имеющий глобальное измерение.

00:45 02.03.2022

Никарагуа возлагает на Запад всю ответственность за происходящее на Украине.

00:48 02.03.2022

Румыния предсказуемо обвиняет Россию и «выражает солидарность с Украиной».

00:53 02.03.2022

Черногория сетует на наличие права вето у России в Совбезе.

00:54 02.03.2022

«Тень войны вновь нависла над Европой» — Черногория

00:54 02.03.2022

Представитель Черногории говорит о возможности дестабилизации Балкан.

00:59 02.03.2022

Сан-Марино солидаризируется с ЕС и выступает против России.

01:01 02.03.2022

Кипр тоже.

01:03 02.03.2022

Кипр призывает Россию вывести войска с Украины и отозвать признание ДНР и ЛНР.

01:07 02.03.2022

Португалия предсказуемо солидаризируется с позицией большинства западных стран.

01:11 02.03.2022

КНДР: Коренная причина происходящего на Украине — в гегемонистской политике США.

01:15 02.03.2022

Замбия: Две стороны должны найти пути мирного урегулирование конфликта дружественным путём. Агрессия России на Украине должна быть прекращена. Замбия поддерживает предложенный проект резолюции.

01:17 02.03.2022

Бангладеш призывает все стороны к сдержанности и к прекращению «военных операций на украинской территории».

01:19 02.03.2022

Македония предсказуемо присоединяется к позиции ЕС («неспровоцированная российская агрессия является вопиющим…», «решительно осуждает жестокую демонстрацию силы», и т.д.)

01:28 02.03.2022

Вануату за мир и вообще за всё хорошее.

01:32 02.03.2022

Гаити, чья история представляет собой фактически непрерывную гуманитарную катастрофу, очень встревожено «вторжением России на Украину» и присоединяется к антироссийской резолюции.

01:36 02.03.2022

Тонга (если кто не в курсе, это такое маленькое государство в Полинезии) сочувствует Украине и будет голосовать за резолюцию, «чтобы поддержать Украину против российской агрессии».

01:41 02.03.2022

Демократическая Республика Конго призывает к миру и переговорам.

01:45 02.03.2022

Нигерия, одна из наименее благополучных стран Чёрной Африки, поддерживает Украину.

01:48 02.03.2022

Маврикий за «сдержанность» и «деэскалацию».

01:52 02.03.2022

Тунис примерно о том же — «деэскалация», «прекращение огня», «диалог».

01:56 02.03.2022

Катар тоже за «сдержанность» и «урегулирование конфликта мирными средствами», при этом говорит о необходимости «защитить территориальную целостность Украины». Будет ли Катар голосовать за антироссийскую резолюцию, его представительница не сказала.

01:57 02.03.2022

Заседание объявлено закрытым. Оно будет продолжено в 10:00 по Нью-Йорку, тогда же будет проведено и голосование по поводу резолюции.

02:14 02.03.2022

Постоянный представитель Парагвая при Организации Объединенных Наций (ООН) Хулио Арриола 1 марта повторил призыв к прекращению огня на Украине во время экстренной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Он также присоединился к призыву к России и Украине о содействии оказанию гуманитарной помощи, особенно женщинам и детям.

Об этом: В Парагвае призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

02:25 02.03.2022

Совбез ООН [Иван Шилов © ИА REGNUM]

07:25 02.03.2022

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала продвижением ненависти к России бойкот несколькими делегациями онлайн-выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.

Читайте также: Венесуэла назвала проявлением ненависти бойкот выступления Лаврова в ООН

11:44 02.03.2022

В Совфеде предупредили страны Европы об опасности со стороны украинских террористов.

Подробности в материале: В Совфеде предупредили Европу о нашествии орды украинских террористов

12:56 02.03.2022

Казахстан придерживается позиции усиления роли ООН и ее консолидирующей роли. Об этом заявил 2 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также: Токаев выступил за усиление роли ООН на фоне геополитической напряженности

12:57 02.03.2022

Действия США и других западных стран, в том числе игнорирование справедливых требований России в сфере безопасности, привели к эскалации напряжённости на Украине. Об этом постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил 1 марта на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Читайте также: Постпред КНДР при ООН: США и Запад ответственны за кризис на Украине

12:58 02.03.2022

Представитель Афганистана в ООН заявил, что проголосует за резолюцию, осуждающую действия России на Украине на Генассамблее Организации Объединённых Наций.

Читайте также: Афганистан поддержит резолюцию с осуждением действий России на Украине

13:56 02.03.2022

Экстренное заседание Генассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

13:57 02.03.2022

Власти Индии понимают, насколько глубок украинский кризис, Россия благодарна Нью-Дели за сбалансированную позицию, продемонстрированную в ООН.

Читайте также: Индия понимает глубину украинского кризиса — посол России

15:36 02.03.2022

Мартин Гриффитс. Экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

18:11 02.03.2022

Началось заседание Генассамблеи ООН по Украине 2 марта.

18:12 02.03.2022

Представитель Соломоновых островов призвал Россию и Украину к переговорам.

18:18 02.03.2022

Представитель Мьянмы призвал прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. Он поблагодарил страны, которые принимают беженцев с Украины.

18:29 02.03.2022

Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины.

Подробности в материале: Куба, Венесуэла и Никарагуа обвинили ООН в двойных стандартах

18:33 02.03.2022

Бутан поддержит резолюцию ООН по Украине.

19:18 02.03.2022

Совбез ООН [Иван Шилов © ИА REGNUM]

19:37 02.03.2022

Представитель России в ООН Василий Небензя во время Генассамблеии ООН призвал голосовать против резолюции по Украине, так как поддержка международного сообщества может ободрить украинский режим и приведет к новым жертвам.

19:40 02.03.2022

Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине, заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

19:44 02.03.2022

Сербия надеется на решение конфликта за столом переговоров.

19:46 02.03.2022

На фоне того, как сотни тысяч украинцев бежали в Европу в течении последних дней, иностранные студенты на Украине испытали сложности, пытаясь покинуть странцу. Они пожаловались изданию The New York Times на несправедливое обращение властей, а также на то, что украинцы получали преференции при проезде в поездах и пересечении границ.

Читайте также: Иностранцы рассказали о жестоком обращении со стороны властей Украины

19:49 02.03.2022

Сирия будет голосовать против резолюции ОНН по Украине.

19:57 02.03.2022

Резолюция Генассамблеи ООН по Украине была принята — 141 числом голосов за.

Воздержались — 35, 5 стран проголосовали против.

20:06 02.03.2022

Китай надеется на продолжение переговоров и призывает международное сообщество идти по пути мирного урегулирования, заявил представитель страны на Генассамблее ООН.

Он назвал резолюцию ООН по Украине «непроработанной». Китай воздержался при голосовании.

22:18 02.03.2022

Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта заявил, что очень гордится свей страной, которая, несмотря на свой небольшой размер, была с уважением выслушана в ООН наряду с великими мировыми державами.

Подробности в материале: В Албании торжествуют: мир обратил на нас внимание

23:16 02.03.2022

Экстренное заседание Генассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

00:48 03.03.2022

На заседании Генеральной ассамблеи ООН Сербия проголосовала за резолюцию, в которой осуждается «нападение России на Украину». Об этом заявил 2 марта в обращении к сербской общественности президент Сербии Александр Вучич.

Читайте также: Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию ООН

00:58 03.03.2022

Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что некоторые страны в скором будущем могут инициировать исключение России из ООН. Об этом Вучич заявил 2 марта, во время обращения к гражданам Сербии, после заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине.

Читайте также: Вучич рассказал, как Россию могут исключить из ООН

01:18 03.03.2022

Для того чтобы исключить Россию из состава ООН, необходимо, чтобы она сама за это проголосовала. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Читайте также: Сербский эксперт: Россию из ООН может исключить только сама Россия

07:05 03.03.2022

Япония приветствует принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 3 марта заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.

Об этом: Правительство Японии приветствовало резолюцию ГА ООН с осуждением России

08:12 03.03.2022

Экстренное заседание Генассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

08:39 03.03.2022

Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружений другим странам, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

Лу полагает, что многие страны «станут опасаться» закупок у Москвы из-за санкций. Например, Индия. Он заверил, что американские дипломаты «каждый день работают над тем», чтобы сблизить позиции США и Индии по России и Украине. Лу также отметил, что США «не жалели усилий», чтобы убедить индийских представителей поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением операции России на Украине в среду. Индия вошла в число стран, которые воздержались.

08:42 03.03.2022

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Читайте также: Байден: принятие ГА ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России

Байден

Байден

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

08:57 03.03.2022

Резолюция Генассамблеи. За осуждение операции России на Украине проголосовали представители 141 страны, против — 5, воздержались — 35.

Детали голосования.

Против проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.

Воздержались — Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Индия, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Уганда, Танзания, Вьетнам, Зимбабве.

Не отдали свой голос на момент завершения голосования Азербайджан, Буркина-Фасо, Камерун, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Марокко, Того, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла.

Из бывших республик СССР за резолюцию проголосовали Украина, Грузия, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва.

Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции — США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран.

Принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции не носят обязывающего характера. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не будет способствовать прекращению боевых действий.

Резолюция Генассамблеи не имеет обязательной юридической силы.

ТАСС

09:49 03.03.2022

Представитель России в ООН Василий Небензя во время Генассамблеии ООН. Организация Объединенных Наций.

10:41 03.03.2022

Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook голосование по резолюции с осуждением специальной операции России на Украине в Генассамблее ООН.

[[[quote-0]]]

Подробности в материале: Премьер-министр Албании: Россия вступает в период «величайшего одиночества»