В Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, посвящённое выработке проекта резолюции по ситуации на Украине.

ИА REGNUM Голосование Генассамблеи ООН по резолюции с осуждением действий России на Украине 02.03.2022

23:23 01.03.2022 Выступает представитель Кот-д'Ивуара: «Мы обеспокоены прискорбным тупиком, в который зашла ситуация на Украине».

23:24 01.03.2022 Кот-д'Ивуар призывает к «немедленному прекращению огня».

23:25 01.03.2022 Кот-д'Ивуар: «Люди африканского происхождения, бегущие от террора на Украине, подвергаются насилию на границе».

23:28 01.03.2022

23:29 01.03.2022

23:34 01.03.2022 Непал: «Призываем прекратить враждебные действия и насилие, призываем все стороны проявить сдержанность и деэскалировать напряжённость».

23:40 01.03.2022 Гренада тоже коснулась темы африканских граждан, которые подвергаются препонам при попытке пересечь украинскую границу.

23:43 01.03.2022 Босния и Герцеговина вспоминает «геноцид» (события в Сребренице, называемый боснийской стороной и Западом геноцидом боснийских мусульман).

23:45 01.03.2022 Босния и Герцеговина утверждает, что в нынешней ситуации «может стать опцией применение ядерного оружия».

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00:12 02.03.2022 Вьетнам призывает «проявить максимальную сдержанность, немедленно прекратить огонь и начать диалог».

00:15 02.03.2022

00:15 02.03.2022 Примерно к тому же призывает и Аргентина.

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00:27 02.03.2022 Германия: «На кону судьба Украины, Европы и всей ООН!»

00:39 02.03.2022 Нигер, помимо призывов к миру, призывает запретить дискриминацию африканцев на Украине.

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00:53 02.03.2022 Черногория сетует на наличие права вето у России в Совбезе.

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00:54 02.03.2022 Представитель Черногории говорит о возможности дестабилизации Балкан.

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01:17 02.03.2022 Бангладеш призывает все стороны к сдержанности и к прекращению «военных операций на украинской территории».

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01:28 02.03.2022 Вануату за мир и вообще за всё хорошее.

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01:41 02.03.2022 Демократическая Республика Конго призывает к миру и переговорам.

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01:48 02.03.2022 Маврикий за «сдержанность» и «деэскалацию».

01:52 02.03.2022 Тунис примерно о том же — «деэскалация», «прекращение огня», «диалог».

01:56 02.03.2022 Катар тоже за «сдержанность» и «урегулирование конфликта мирными средствами», при этом говорит о необходимости «защитить территориальную целостность Украины». Будет ли Катар голосовать за антироссийскую резолюцию, его представительница не сказала.

01:57 02.03.2022 Заседание объявлено закрытым. Оно будет продолжено в 10:00 по Нью-Йорку, тогда же будет проведено и голосование по поводу резолюции.

02:14 02.03.2022 Постоянный представитель Парагвая при Организации Объединенных Наций (ООН) Хулио Арриола 1 марта повторил призыв к прекращению огня на Украине во время экстренной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Он также присоединился к призыву к России и Украине о содействии оказанию гуманитарной помощи, особенно женщинам и детям. Об этом: В Парагвае призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

02:25 02.03.2022 Совбез ООН [Иван Шилов © ИА REGNUM]

07:25 02.03.2022 Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала продвижением ненависти к России бойкот несколькими делегациями онлайн-выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве. Читайте также: Венесуэла назвала проявлением ненависти бойкот выступления Лаврова в ООН

11:44 02.03.2022 В Совфеде предупредили страны Европы об опасности со стороны украинских террористов. Подробности в материале: В Совфеде предупредили Европу о нашествии орды украинских террористов

12:56 02.03.2022 Казахстан придерживается позиции усиления роли ООН и ее консолидирующей роли. Об этом заявил 2 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев. Читайте также: Токаев выступил за усиление роли ООН на фоне геополитической напряженности

12:57 02.03.2022 Действия США и других западных стран, в том числе игнорирование справедливых требований России в сфере безопасности, привели к эскалации напряжённости на Украине. Об этом постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил 1 марта на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Читайте также: Постпред КНДР при ООН: США и Запад ответственны за кризис на Украине

12:58 02.03.2022 Представитель Афганистана в ООН заявил, что проголосует за резолюцию, осуждающую действия России на Украине на Генассамблее Организации Объединённых Наций. Читайте также: Афганистан поддержит резолюцию с осуждением действий России на Украине

13:56 02.03.2022 Экстренное заседание Генассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

13:57 02.03.2022 Власти Индии понимают, насколько глубок украинский кризис, Россия благодарна Нью-Дели за сбалансированную позицию, продемонстрированную в ООН. Читайте также: Индия понимает глубину украинского кризиса — посол России

15:36 02.03.2022 Мартин Гриффитс. Экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

18:11 02.03.2022 Началось заседание Генассамблеи ООН по Украине 2 марта.

18:12 02.03.2022 Представитель Соломоновых островов призвал Россию и Украину к переговорам.

18:18 02.03.2022 Представитель Мьянмы призвал прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. Он поблагодарил страны, которые принимают беженцев с Украины.

18:29 02.03.2022 Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины. Подробности в материале: Куба, Венесуэла и Никарагуа обвинили ООН в двойных стандартах

18:33 02.03.2022 Бутан поддержит резолюцию ООН по Украине.

19:18 02.03.2022 Совбез ООН [Иван Шилов © ИА REGNUM]

19:37 02.03.2022 Представитель России в ООН Василий Небензя во время Генассамблеии ООН призвал голосовать против резолюции по Украине, так как поддержка международного сообщества может ободрить украинский режим и приведет к новым жертвам.

19:40 02.03.2022 Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине, заявил представитель России в ООН Василий Небензя.

19:44 02.03.2022 Сербия надеется на решение конфликта за столом переговоров.

19:46 02.03.2022 На фоне того, как сотни тысяч украинцев бежали в Европу в течении последних дней, иностранные студенты на Украине испытали сложности, пытаясь покинуть странцу. Они пожаловались изданию The New York Times на несправедливое обращение властей, а также на то, что украинцы получали преференции при проезде в поездах и пересечении границ. Читайте также: Иностранцы рассказали о жестоком обращении со стороны властей Украины

19:49 02.03.2022 Сирия будет голосовать против резолюции ОНН по Украине.

19:57 02.03.2022 Резолюция Генассамблеи ООН по Украине была принята — 141 числом голосов за. Воздержались — 35, 5 стран проголосовали против.

20:06 02.03.2022 Китай надеется на продолжение переговоров и призывает международное сообщество идти по пути мирного урегулирования, заявил представитель страны на Генассамблее ООН. Он назвал резолюцию ООН по Украине «непроработанной». Китай воздержался при голосовании.

22:18 02.03.2022 Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта заявил, что очень гордится свей страной, которая, несмотря на свой небольшой размер, была с уважением выслушана в ООН наряду с великими мировыми державами. Подробности в материале: В Албании торжествуют: мир обратил на нас внимание

23:16 02.03.2022 Экстренное заседание Генассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

00:48 03.03.2022 На заседании Генеральной ассамблеи ООН Сербия проголосовала за резолюцию, в которой осуждается «нападение России на Украину». Об этом заявил 2 марта в обращении к сербской общественности президент Сербии Александр Вучич. Читайте также: Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию ООН

00:58 03.03.2022 Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что некоторые страны в скором будущем могут инициировать исключение России из ООН. Об этом Вучич заявил 2 марта, во время обращения к гражданам Сербии, после заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине. Читайте также: Вучич рассказал, как Россию могут исключить из ООН

01:18 03.03.2022 Для того чтобы исключить Россию из состава ООН, необходимо, чтобы она сама за это проголосовала. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович. Читайте также: Сербский эксперт: Россию из ООН может исключить только сама Россия

07:05 03.03.2022 Япония приветствует принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 3 марта заявил на регулярной пресс-конференции в Токио. Об этом: Правительство Японии приветствовало резолюцию ГА ООН с осуждением России

08:12 03.03.2022 Экстренное заседание Генассамблеи ООН. Организация Объединенных Наций

08:39 03.03.2022 Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружений другим странам, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает ТАСС. Лу полагает, что многие страны «станут опасаться» закупок у Москвы из-за санкций. Например, Индия. Он заверил, что американские дипломаты «каждый день работают над тем», чтобы сблизить позиции США и Индии по России и Украине. Лу также отметил, что США «не жалели усилий», чтобы убедить индийских представителей поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением операции России на Украине в среду. Индия вошла в число стран, которые воздержались.

08:42 03.03.2022 Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Читайте также: Байден: принятие ГА ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

08:57 03.03.2022 Резолюция Генассамблеи. За осуждение операции России на Украине проголосовали представители 141 страны, против — 5, воздержались — 35. Детали голосования. Против проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия. Воздержались — Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Индия, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Уганда, Танзания, Вьетнам, Зимбабве. Не отдали свой голос на момент завершения голосования Азербайджан, Буркина-Фасо, Камерун, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Марокко, Того, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла. Из бывших республик СССР за резолюцию проголосовали Украина, Грузия, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва. Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции — США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран. Принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции не носят обязывающего характера. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не будет способствовать прекращению боевых действий. Резолюция Генассамблеи не имеет обязательной юридической силы. ТАСС

09:49 03.03.2022 Представитель России в ООН Василий Небензя во время Генассамблеии ООН. Организация Объединенных Наций.

10:41 03.03.2022 Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook голосование по резолюции с осуждением специальной операции России на Украине в Генассамблее ООН. [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Премьер-министр Албании: Россия вступает в период «величайшего одиночества»