Экстренное заседание Генассамблеи ООН по Украине — трансляция
Выступает представитель Кот-д'Ивуара: «Мы обеспокоены прискорбным тупиком, в который зашла ситуация на Украине».
Кот-д'Ивуар призывает к «немедленному прекращению огня».
Кот-д'Ивуар: «Люди африканского происхождения, бегущие от террора на Украине, подвергаются насилию на границе».
Молдавия «самым решительным образом обсуждает акт войны, развязанной Российской Федерацией против Украины».
Молдавия: «Мы в ужасе от неспровоцированного применения силы против Украины, этой дружественной нам страны. Мы должны действовать немедленно, чтобы остановить это испытание, выпавшее на долю украинцев». Молдавия также призвала Россию вывести войска с украинской территории и «вернуться к дипломатии».
Непал: «Призываем прекратить враждебные действия и насилие, призываем все стороны проявить сдержанность и деэскалировать напряжённость».
Гренада тоже коснулась темы африканских граждан, которые подвергаются препонам при попытке пересечь украинскую границу.
Босния и Герцеговина вспоминает «геноцид» (события в Сребренице, называемый боснийской стороной и Западом геноцидом боснийских мусульман).
Босния и Герцеговина утверждает, что в нынешней ситуации «может стать опцией применение ядерного оружия».
Южная Корея осуждает Россию и заявляет, что она серьёзно обеспокоена объявлением Москвы о приведении её сил сдерживания в особый режим готовности.
К призывам в адрес России «вернуться к дипломатии» присоединился Тринидад и Тобаго.
Венесуэла: Стремление ядерных держав дестабилизировать Россию может привести к глобальной катастрофе.
Кризис на Украине был создан намеренно, чтобы дестабилизировать одну из ядерных держав (Россию) — Венесуэла.
Венесуэла призывает к переговорам: России с Украиной, а также России с НАТО для определения параметров европейской безопасности.
Вьетнам призывает «проявить максимальную сдержанность, немедленно прекратить огонь и начать диалог».
Аргентина осуждает «вторжение на Украину» и призывает Россию прекратить «незаконное применение силы».
Примерно к тому же призывает и Аргентина.
Глава МИД Германии Анналена Бербок призывает проголосовать за антироссийскую резолюцию, вспоминая девочку, родившуюся на днях в киевском метро.
Глава МИД Германии: «Россия перешла водораздел. Мы сталкиваемся с новой реальностью».
Бербок: «Господин Лавров! Вы не можете обмануть наши народы и ваш собственный народ!»
МИД Германии: «Есть слухи, что африканские граждане, бегущие с Украины, подвергается дискриминации. Но я была в Польше и выяснила, что все беженцы получают помощь вне зависимости от цвета кожи».
Германия: «На кону судьба Украины, Европы и всей ООН!»
Нигер, помимо призывов к миру, призывает запретить дискриминацию африканцев на Украине.
Никарагуа: Мы отклоняем односторонние действия, такие как любые санкции, введённые против России. США и НАТО поставляют оружие на Украину, и это говорит о том, что они уже вовлечены в конфликт, имеющий глобальное измерение.
Никарагуа возлагает на Запад всю ответственность за происходящее на Украине.
Румыния предсказуемо обвиняет Россию и «выражает солидарность с Украиной».
Черногория сетует на наличие права вето у России в Совбезе.
«Тень войны вновь нависла над Европой» — Черногория
Представитель Черногории говорит о возможности дестабилизации Балкан.
Сан-Марино солидаризируется с ЕС и выступает против России.
Кипр тоже.
Кипр призывает Россию вывести войска с Украины и отозвать признание ДНР и ЛНР.
Португалия предсказуемо солидаризируется с позицией большинства западных стран.
КНДР: Коренная причина происходящего на Украине — в гегемонистской политике США.
Замбия: Две стороны должны найти пути мирного урегулирование конфликта дружественным путём. Агрессия России на Украине должна быть прекращена. Замбия поддерживает предложенный проект резолюции.
Бангладеш призывает все стороны к сдержанности и к прекращению «военных операций на украинской территории».
Македония предсказуемо присоединяется к позиции ЕС («неспровоцированная российская агрессия является вопиющим…», «решительно осуждает жестокую демонстрацию силы», и т.д.)
Вануату за мир и вообще за всё хорошее.
Гаити, чья история представляет собой фактически непрерывную гуманитарную катастрофу, очень встревожено «вторжением России на Украину» и присоединяется к антироссийской резолюции.
Тонга (если кто не в курсе, это такое маленькое государство в Полинезии) сочувствует Украине и будет голосовать за резолюцию, «чтобы поддержать Украину против российской агрессии».
Демократическая Республика Конго призывает к миру и переговорам.
Нигерия, одна из наименее благополучных стран Чёрной Африки, поддерживает Украину.
Маврикий за «сдержанность» и «деэскалацию».
Тунис примерно о том же — «деэскалация», «прекращение огня», «диалог».
Катар тоже за «сдержанность» и «урегулирование конфликта мирными средствами», при этом говорит о необходимости «защитить территориальную целостность Украины». Будет ли Катар голосовать за антироссийскую резолюцию, его представительница не сказала.
Заседание объявлено закрытым. Оно будет продолжено в 10:00 по Нью-Йорку, тогда же будет проведено и голосование по поводу резолюции.
Постоянный представитель Парагвая при Организации Объединенных Наций (ООН) Хулио Арриола 1 марта повторил призыв к прекращению огня на Украине во время экстренной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Он также присоединился к призыву к России и Украине о содействии оказанию гуманитарной помощи, особенно женщинам и детям.
Об этом: В Парагвае призвали соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес назвала продвижением ненависти к России бойкот несколькими делегациями онлайн-выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве.
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В Совфеде предупредили страны Европы об опасности со стороны украинских террористов.
Подробности в материале: В Совфеде предупредили Европу о нашествии орды украинских террористов
Казахстан придерживается позиции усиления роли ООН и ее консолидирующей роли. Об этом заявил 2 марта президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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Действия США и других западных стран, в том числе игнорирование справедливых требований России в сфере безопасности, привели к эскалации напряжённости на Украине. Об этом постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил 1 марта на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Представитель Афганистана в ООН заявил, что проголосует за резолюцию, осуждающую действия России на Украине на Генассамблее Организации Объединённых Наций.
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Власти Индии понимают, насколько глубок украинский кризис, Россия благодарна Нью-Дели за сбалансированную позицию, продемонстрированную в ООН.
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Началось заседание Генассамблеи ООН по Украине 2 марта.
Представитель Соломоновых островов призвал Россию и Украину к переговорам.
Представитель Мьянмы призвал прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. Он поблагодарил страны, которые принимают беженцев с Украины.
Куба, Венесуэла и Никарагуа выступили с критикой международного сообщества, обвинив его в «двойных стандартах» из-за попытки Генеральной Ассамблеи ООН принять резолюцию, осуждающую операцию России на территории Украины.
Подробности в материале: Куба, Венесуэла и Никарагуа обвинили ООН в двойных стандартах
Бутан поддержит резолюцию ООН по Украине.
Представитель России в ООН Василий Небензя во время Генассамблеии ООН призвал голосовать против резолюции по Украине, так как поддержка международного сообщества может ободрить украинский режим и приведет к новым жертвам.
Россия не наносит удары по гражданским объектам на Украине, заявил представитель России в ООН Василий Небензя.
Сербия надеется на решение конфликта за столом переговоров.
На фоне того, как сотни тысяч украинцев бежали в Европу в течении последних дней, иностранные студенты на Украине испытали сложности, пытаясь покинуть странцу. Они пожаловались изданию The New York Times на несправедливое обращение властей, а также на то, что украинцы получали преференции при проезде в поездах и пересечении границ.
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Сирия будет голосовать против резолюции ОНН по Украине.
Резолюция Генассамблеи ООН по Украине была принята — 141 числом голосов за.
Воздержались — 35, 5 стран проголосовали против.
Китай надеется на продолжение переговоров и призывает международное сообщество идти по пути мирного урегулирования, заявил представитель страны на Генассамблее ООН.
Он назвал резолюцию ООН по Украине «непроработанной». Китай воздержался при голосовании.
Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта заявил, что очень гордится свей страной, которая, несмотря на свой небольшой размер, была с уважением выслушана в ООН наряду с великими мировыми державами.
Подробности в материале: В Албании торжествуют: мир обратил на нас внимание
На заседании Генеральной ассамблеи ООН Сербия проголосовала за резолюцию, в которой осуждается «нападение России на Украину». Об этом заявил 2 марта в обращении к сербской общественности президент Сербии Александр Вучич.
Читайте также: Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию ООН
Президент Сербии Александр Вучич не исключил, что некоторые страны в скором будущем могут инициировать исключение России из ООН. Об этом Вучич заявил 2 марта, во время обращения к гражданам Сербии, после заседания Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на Украине.
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Для того чтобы исключить Россию из состава ООН, необходимо, чтобы она сама за это проголосовала. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.
Читайте также: Сербский эксперт: Россию из ООН может исключить только сама Россия
Япония приветствует принятие Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН осуждающей Россию резолюции по ситуации на Украине. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 3 марта заявил на регулярной пресс-конференции в Токио.
Об этом: Правительство Японии приветствовало резолюцию ГА ООН с осуждением России
Власти США полагают, что введение Западом новых санкций против России затруднит ей продажу вооружений другим странам, Вашингтон считает это благоприятной возможностью отнять у Москвы долю рынка. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.
Лу полагает, что многие страны «станут опасаться» закупок у Москвы из-за санкций. Например, Индия. Он заверил, что американские дипломаты «каждый день работают над тем», чтобы сблизить позиции США и Индии по России и Украине. Лу также отметил, что США «не жалели усилий», чтобы убедить индийских представителей поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением операции России на Украине в среду. Индия вошла в число стран, которые воздержались.
Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Читайте также: Байден: принятие ГА ООН резолюции по Украине демонстрирует изоляцию России
Байден
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Резолюция Генассамблеи. За осуждение операции России на Украине проголосовали представители 141 страны, против — 5, воздержались — 35.
Детали голосования.
Против проголосовали Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия.
Воздержались — Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Индия, Иран, Ирак, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, ЮАР, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Уганда, Танзания, Вьетнам, Зимбабве.
Не отдали свой голос на момент завершения голосования Азербайджан, Буркина-Фасо, Камерун, Эсватини, Эфиопия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Марокко, Того, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла.
Из бывших республик СССР за резолюцию проголосовали Украина, Грузия, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва.
Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции — США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран.
Принимаемые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции не носят обязывающего характера. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не будет способствовать прекращению боевых действий.
Резолюция Генассамблеи не имеет обязательной юридической силы.
ТАСС
Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook голосование по резолюции с осуждением специальной операции России на Украине в Генассамблее ООН.
Подробности в материале: Премьер-министр Албании: Россия вступает в период «величайшего одиночества»
Поддержав резолюцию ООН по Украине, сербские власти показали, что они находятся на стороне НАТО и не дорожат сербскими национальными и государственными интересами. Об этом говорится в сообщении сербской оппозиционной партии «Двери», распространенном 3 марта.
Читайте подробнее: Сербская оппозиция: Выступив против России, Вучич предал Сербию
В Сети обсудили новость о том, что Генеральная Ассамблея ООН 2 марта приняла резолюцию, осуждающую проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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Грузия присоединилась к странам, проголосовашим в ООН за осуждение России в связи с событиями на Украине, сообщает 2 марта Первый канал грузинского телевидения.
Об этом: Грузия проголосовала в ООН за антироссийскую резолюцию
Сербская история запомнит 2 марта как позорную дату, когда представители Сербии на заседании Генеральной ассамблеи ООН подняли руку и поддержали резолюцию по Украине, осуждающую действия России по отношению к этой стране. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.
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«Казахстан воздержался. На мой взгляд, это верное решение — слишком мы сильно завязаны на мировую экономику, чтобы пойти против и получить кучу санкций, а с другой стороны, мы союзники с Россией и не можем их не поддержать. Так что мы выбрали воздержаться, как и большинство стран ЕАЭС и ОДКБ.
В любом случае видно, что воздержавшиеся — это, мягко говоря, существенная часть населения мира. Если взять только Китай, Индию, Пакистан, Бангладеш и Иран уже будет 3 миллиарда человек», — казахстанский политолог Марат Шибутовпрокомментировал итоги голосования в Генеральной Ассамблее ООН.
Если говорить об условном «весе» стран, отказавшихся осуждать Россию и требовать от неё того, что не входит в её планы, то это большая часть нашей планеты и по численности населения, и по экономическому потенциалу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 3 марта, комментируя итоги голосования по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщалось ранее, резолюцию поддержали представители 141 страны, воздержались — представители 35 стран, проголосовали против — представители 5 стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «западные коллеги наши добиваются таких результатов чистым шантажом и выкручиванием рук».
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Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко ожидает, что сербско-российское сотрудничество продолжит развиваться и после того, как Сербия вместе с еще 140 странами ООН проголосовала за резолюцию, в которой резко осуждается Россия из-за специальной военной операции на Украине. Об этом российский дипломат заявил в интервью сербским СМИ 3 марта.
Подробности в материале: После голосования в ООН Россия ожидает развития сотрудничества с Сербией
Страны, чьё население в общей сложности составляет больше половины населения планеты, не поддержали принятую 2 марта ГА ООН резолюцию, осуждающую специальную военную операцию России на Украине и требующую вывода с украинской территории российских военных.
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Владимир Путин поручил установить дополнительную выплату семьям погибших на Украине военных, — 5 миллионов рублей.
Военные США не могут подтвердить ни одного случая применения российскими войсками термобарических боеприпасов на Украине — представитель Пентагона.
«Сядь со мной за стол переговоров… Я свободен… Я сосед… Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной — поговорим», — президент Украины Владимир Зеленский рекламирует себя как переговорщика.
Азербайджан выступает за урегулирование ситуации вокруг отношений между Россией и Украиной мирными дипломатическими средствами при полном соблюдении норм и принципов международного права, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.
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Нуланд: НАТО является оборонительным альянсом, который не атакует, если сам не подвергается атаке. У нас не было никакого намерения преследовать Россию. Украине предстояло проделать большую работу, чтобы ее могли принять в НАТО. Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляло нулевую угрозу России.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон инициировал созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Шольц — на вопрос об ускоренном вступлении в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины:
— Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну. Она уже идет. Нужно позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли. Об украинской заявке можно сказать, что сейчас речь идет об организации конкретной помощи.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: Согласно таким документам, как заявления государств и резолюция 984 Совета Безопасности ООН, государства, обладающие ядерным оружием, дают гарантии безопасности Украине и другим государствам, не обладающим ядерным оружием.
Гарантии безопасности имеют четкие ограничения по содержанию и срабатывают при определенных условиях. Что касается украинского вопроса, то сейчас насущная задача состоит в том, чтобы все стороны сохраняли спокойствие и сдержанность, деэскалации ситуации и содействие политическому урегулированию.
Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным.
«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ZDF.
Позиция Грузии, заявленная 11-й на чрезвычайной сессии ООН, доказала, что Тбилиси поддерживает Киев. Об этом заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Подробности в материале: Тбилиси доказал, что поддерживает Киев — глава МИД Грузии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд предложил себя в качестве посредника на переговорах между Зеленским и Путиным — BBC.
Китайские СМИ опубликовали карту проведения ядерных испытаний странами мира за последние 80 лет. Если СССР и Китай подобные испытания проводили на своей территории, то западные страны, преимущественно за её пределами.
Цитата канала «Военный обозреватель».
Посольство России потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента России Владимира Путина.
«Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене», — заявил посол России Анатолий Антонов.
Постпред Белоруссии в ООН призвал дать возможность мирному населению украинских городов покинуть зону боевых действий.
Отмечается активная переброска войск НАТО на приграничной с Украиной территории Румынии.
НАТО не является участником конфликта на Украине и не ищет войны с Россией, заявил Столтенберг.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко потребовал от Запада поставить Украине современные средства ПВО, способные сбивать российские самолёты.
Чиновник предлагает доставлять их на аэродромы приграничных с Украиной государств, а далее по земле под прикрытием сил НАТО.
Замгенсека ООН по телефону выразил признательность РФ за усилия по обеспечению безопасности ооновских представителей на украинской территории, сообщили в МИД РФ.