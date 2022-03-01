Сан-Хосе, , 23:45 — REGNUM Франция 1 марта передала Коста-Рике 200 070 доз вакцины от коронавируса производства компании Pfizer/BioNTech посредством механизма COVAX. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Вакцина Pfizer (сс) Tim Reckmann

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Франция стала шестой страной, которая пожертвовала вакцины от коронавируса для людей старше 12 лет этой стране.

Сообщается, что передача вакцины стала результатом интенсивных дипломатических усилий, предпринятых министерством иностранных дел Коста-Рики при поддержке министерства здравоохранения Коста-Рики, Фонда социального обеспечения Коста-Рики и Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Президент Коста-Рики Карлос Альварадо выразил благодарность народу и правительству Франции, а также президенту Эммануэлю Макрону.

Переданные Испанией, США, Канадой, Францией, Австрией и Доминиканской Республикой вакцины позволят Коста-Рике проводить кампанию по массовой вакцинации населения.