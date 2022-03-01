Москва, , 23:10 — REGNUM Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан 28 февраля подписали договор на проектирование газопровода «Союз Восток», который должен против по территории России, Монголии и Китая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Монголии.

Работа по выдаче разрешений на выполнение работ должна завершиться в апреле 2022 года. ООО «Газопровод Союз Восток» и ООО «Эрдэнэс Монгол» совместно проведут геодезические, инженерно-экологические и археологические изыскания.

«Мы планируем завершить работы к концу ноября 2022 года. Из России приедут квалифицированные специалисты, наши компании и специалисты будут участвовать в проведении геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий. После введения в эксплуатацию газопровода у нас появятся тысячи рабочих мест», — отметил вице-премьер Монголии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января, представители России и Монголии подписали протокол о завершении разработки ТЭО проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».

Монгольские власти заявили, что проект газопровода технически реализуем и экономически оправдан. Предположительно, общая протяженность газопровода на монгольском участке составляет 960 км, по нему будет транспортироваться 50 млрд кубометров газа в год.