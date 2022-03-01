Сан-Хосе, 1 марта, 2022, 23:39 — ИА Регнум. В Коста-Рике с 7 по 9 марта пройдёт пятое заседание Форума стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию. Мероприятие будет проходить в столичном отеле Crowne Plaza Corobicí, сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Форум начнется с речи президента Коста-Рики Карлоса Альварадо, временного председателя Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК).

Мероприятие будет посвящено обсуждению шагов по реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе. Также его целью является предоставление возможностей для взаимного обучения посредством обмена опытом.

Секретарь ЭКЛАК Алисия Барсена Ибарра воспользуется встречей, чтобы представить пятый отчет о региональном прогрессе, озаглавленный «Десятилетие действий для смены эпохи». Министр иностранных дел Коста-Рики Родольфо Солано представит отчет «Инновационная программа финансирования восстановления».