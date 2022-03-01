Ижевск, 1 марта, 2022, 23:04 — ИА Регнум. В Удмуртии создан антикризисный штаб по стабилизации экономики и выработке мер смягчения последствий геополитической напряжённости. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Штаб возглавил глава региона Александр Бречалов, заместителем назначен первый вице-премьер Константин Сунцов. Также в состав штаба войдут представители ряда министерств, банков, бизнес-сообщества.

«Основа нашей промышленности ― оборонно-промышленный комплекс, нефтяная отрасль, а также системообразующие предприятия работают в штатном режиме. Между тем ряд экспортно ориентированных компаний сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Так, порядка 10−15% экспортеров, ориентированных на Европу, уже столкнулись с проблемами отгрузки товаров», — подчеркнул Сунцов и заверил, что с предприятиями будет вестись индивидуальная работа по переориентации на новые рынки.

Минпромторг Удмуртии совместно с Торгово-промышленной палатой будут в частном порядке отрабатывать запросы предприятий и представителей малого и среднего бизнеса. Министерства будут решать возникающие вопросы предприятий профильных отраслей.

Вся актуальная информация по мерам поддержки, законодательным изменениям, а также форма обратной связи будет размещена на портале Корпорации развития Удмуртии на вкладке: «Поддержка экономики в условиях санкций».

Следующее заседание штаба, в котором примут участие представители банков и бизнес-сообщества, запланировано на 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова говорила, что западные санкции несут риски практически для всех сфер развития сельского хозяйства. Она отметила, что любая сфера, о которой бы ни шла речь, завязана на импорте, что в текущих условиях может обернуться рисками. Сельхозтоваропроизводители используют, к примеру, импортное оборудование, упаковку, генетический материал, лекарственные препараты.

Однако выходом из сложившейся ситуации может стать активизация в регионе работ по развитию собственных технологий, генетики и других сфер, а также переход на отечественные лекарственные препараты.

Читайте также: Санкции могут коснуться многих сфер сельского хозяйства Удмуртии