Сыктывкар, , 23:01 — REGNUM В Коми на лечении в стационарах находятся 113 несовершеннолетних ковид-пациентов, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает БНК со ссылкой на республиканский минздрав.

Артуро Микелена. Больной ребенок (фрагмент). 1886

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По данным ведомства, за последние две недели февраля регистрировали снижение заболеваемости детей коронавирусом. Чаще инфицируются школьники до 14 лет, на втором месте — дети, посещающие дошкольные учреждения.

«Госпитализируются в основном дети раннего возраста, у которых заболевание проявляется в виде ларингита и его осложнения — стеноза гортани и бронхита. Нередко инфекция начинается с кишечного синдрома. Очень редко сейчас мы диагностируем у детей пневмонию», — цитирует сообщение минздрава издание.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 932 носителей коронавируса.