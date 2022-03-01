Лондон, 1 марта, 2022, 23:01 — ИА Регнум. «Мидлсбро» в матче пятого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 примет лондонский «Тоттенхэм». Встреча пройдет в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд». Об этом сообщил корреспондент

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Мидлсбро»: Джо Ламли, Анферни Дейкстил, Даэл Фрай, Патрик Макнейр, Нил Тейлор, Маркус Тавернир, Джонни Хоусон, Мэтт Крукс, Исаии Джонс, Андраж Шпорар, Данкан Уотмор.

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Мэтт Доэрти, Сон Хын Мин, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Райан Сессеньон, Харри Уинкс, Деян Кулушевски, Харри Кейн.

В последний раз «Тоттенхэм» играл с «Мидлсбро» 14 января 2020 года в матч третьего раунда Кубка Англии. Тот матч завершился минимальной победой «шпор» со счетом 2:1 благодаря голам Джованни Ло Чельсо и Эрика Ламелы.